Ставрополь, , 05:42 — REGNUM Оснований для распространения сибирской язвы после зарегистрированного в Ставропольском крае случая заражения местной жительницы в России нет. Такое заявление сделали 21 июня специалисты центра по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.

Микрофотография бацилл сибирской язвы. Окраска по Граму

В ведомстве уточнили, что в регионе в полном объёме проводятся противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага сибирской язвы. Процесс контролируется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отмечается, что никаких оснований для распространения инфекции нет, угроза заражения для жителей региона отсутствует, никаких дополнительных мер не требуется. Пациентка, у которой диагностировано заражение сибирской язвой, находится под постоянным наблюдением врачей, её состояние удовлетворительное.

Ранее ИА REGNUM сообщало о случае заражения сибирской язвой жительницы станицы Рождественская Изобильненского городского округа в Ставропольском крае.

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