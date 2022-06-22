Новосибирск, 22 июня, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Утечку толуилендиизоцианата из цистерны, стоявшей на железнодорожной станции города Барабинска Новосибирской области, удалось устранить. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МЧС России.

Зимин Василий Геннадиевич Железнодорожные цистерны

Сообщается, что для устранения утечки пришлось отцепить цистерну от поезда и переставить на тупиковый путь. После этого инцидентом занялись специалисты, прибывшие из Омска и Новосибирска. Место разлива химикатов пролили водой и обложили сорбентом. Последствия разлива удалось предотвратить, в воздухе не зафиксировано превышения концентрации опасных веществ.

Сам инцидент произошел еще 20 июня. На станции из цистерны произошла капельная утечка. При этом отмечалось, что поезд следовал из Владивостока.