Пекин, 22 июня, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Бывший статусный политический и партийный деятель китайской провинции Цзянсу арестован, сообщает агентство Синьхуа.

Юань

Бывший заместитель секретаря провинциального комитета Коммунистической партии Китая по провинции Цзянсу Чжан Цзинхуа арестован по подозрению во взяточничестве, сообщила Верховная народная прокуратура Китая.

Дело Чжана было передано в прокуратуру после расследования Национальной надзорной комиссией, добавило ведомство.