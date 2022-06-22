Тегеран, , 07:59 — REGNUM По словам иранского представителя, использование нанотехнологий отечественной компании сэкономило нефтяной промышленности Ирана около 5 миллионов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 июня.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Национальная иранская южная нефтяная компания использовала нанотехнологии отечественной компании для капитального ремонта и обслуживания 22 нефтяных скважин», — заявил Рамин Роганян, высокопоставленный представитель компании, отметив, что подписание контракта на продажу технологии сэкономит стране около 5 миллионов долларов.

По его словам, Национальная иранская южная нефтяная компания (как крупнейшая дочерняя компания Национальной иранской нефтяной компании) отвечает за разработку 45 нефтяных месторождений страны.

Он также отметил, что компания способна добывать более 2,9 млн баррелей нефти в сутки, что составляет примерно 75% от общего объема добычи нефти в стране.

Заявив, что одним из основных условий непрерывности добычи является капитальный ремонт скважин, для которого требуются буровые клещи, он сообщил, что скупка и заготовка таких клещей повлекли бы за собой большие затраты для государства.