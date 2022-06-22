Пекин, 22 июня, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Китайские ученые разработали терморегулирующее покрытие на металлической основе для пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-14», которое защитит космонавтов от экстремальной жары и холода во время их шестимесячного пребывания на орбите, сообщает агентство Синьхуа.

Ceeseven Китайский космический корабль Шэньчжоу

Новое покрытие работает в двух направлениях: обеспечивает низкое поглощение солнечного света, чтобы помочь уменьшить влияние солнца на внутреннюю температуру космического корабля и обеспечивает низкое инфракрасное излучение, чтобы блокировать выделение тепла из внутренних источников.

Перед космонавтами находящимися на орбите «Шэньчжоу-14», которым поручено завершить строительство китайской космической станции «Тяньгун», во время их шестимесячного путешествия предстоит обеспечить несколько сложных конфигураций станции.

Грузовые корабли и лабораторные модули, которые состыковываются с основным модулем космической станции, вероятно, будут блокировать солнечный свет для космического корабля, что приведет к длительному воздействию экстремального холода, характерного для теней глубокого космоса. Космический корабль также должен справляться с сильной жарой, возникающей под прямыми солнечными лучами в открытом космосе.

Без терморегулирования температура обращенной к солнцу стороны космического корабля может подняться выше 100 градусов по Цельсию, в то время как темная сторона может опуститься до минус 100 градусов по Цельсию. Экстремально высокие и низкие температуры окружающей среды создают проблемы для здоровья космонавтов и функционирования космического корабля.

Разработанное Китайской академией космических технологий терморегулирующее покрытие впервые было использовано на космическом корабле «Шэньчжоу-13», который был запущен 16 октября 2021 года. Оно поддерживало температуру в кабине в приемлемых пределах (от 18 до 26 градусов по Цельсию) во время шестимесячного космического путешествия, позволяя космонавтам оставаться в комфорте в своем орбитальном доме.

Китай запустил миссию «Шэньчжоу-14» из трех человек 5 июня, предоставив третий экипаж для проекта космической станции страны. Во время пребывания на орбите экипаж станет свидетелем стыковки двух лабораторных модулей, грузового корабля «Тяньчжоу-5» и космического корабля с экипажем «Шэньчжоу-15» с основным модулем космической станции.