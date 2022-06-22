Тегеран, 22 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. 21 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 370 человек, причем четверо иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще четыре иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 370», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19, при этом 38 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 060 813 пациентов из общего числа 7 235 175 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 264 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 615 975 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 959 281 человек на данный момент прошел повторную вакцинацию.