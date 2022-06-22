Тегеран, , 09:34 — REGNUM 21 июня иранский чиновник подчеркнул необходимость сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран для расширения культурных связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Директор Исламской организации культуры и связей Ирана (ICRO) Мохаммад-Мехди Иманипур выступил с заявлением на встрече с министром культуры Азербайджанской Республики Анаром Каримовым, отметив, что две соседние страны обладают соответствующими возможностями и долгосрочными дипломатическими отношениями, которые могут проложить путь к открытию новой главы в истории исламской культуры взаимодействия.

«Ирано-азербайджанские отношения не ограничиваются связями между двумя соседними государствами, поскольку два народа имеют тесные отношения и уважают культуру друг друга», — отметил иранский чиновник.

Член Высшего совета культурной революции Ирана далее заявил, что нынешний уровень связей неприемлем, выразив надежду, что улучшение культурных отношений может помочь обеим странам укрепить их сотрудничество в других секторах.

По его мнению, совместные усилия Баку и Тегерана могут сыграть ключевую роль в развитии двусторонних отношений и закрепить существующий уровень сотрудничества.