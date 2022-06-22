Владивосток, , 05:46 — REGNUM Во Владивостоке 22 июня синоптики прогнозируют ухудшение погоды — днём и ночью ожидается сильный дождь. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: В Башкирии ожидаются дожди и грозы

Общее количество выпавших осадков может составить до 30 мм. Дождь будет сопровождаться ветром с порывами до 16 м/с.

Все службы жизнеобеспечения города уже подготовились к непогоде и в случае необходимости будут оперативно ликвидировать ее возможные последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, дожди и грозы ожидаются в Башкирии.