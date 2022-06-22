Ростов-на-Дону, , 05:33 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Ливень Sochi.ru

Согласно прогнозу синоптиков, в течение суток 22 и 23 июня в ряде территорий Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 22-27 метров в секунду.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности в непогоду.

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