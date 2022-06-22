Ростов-на-Дону, 22 июня, 2022, 05:33 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Sochi.ru Ливень

Согласно прогнозу синоптиков, в течение суток 22 и 23 июня в ряде территорий Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 22-27 метров в секунду.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности в непогоду.