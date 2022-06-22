Тюмень, , 05:32 — REGNUM В Тюмени 22 июня в День памяти и скорби на Исторической площади жители города из свечей создали огненный контур торпедного катера «Комсомолец». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Огненный катер «Комсомолец». Тюмень. Информационный центр правительства Тюменской области

Свечи зажглись в память о воинах Великой Отечественной войны, в знак уважения к труженикам тыла.

«Мы хорошо помним цену, которую заплатил наш народ за то, чтобы жить в мире на своей земле. В Тюмени — городе трудовой доблести — «ковали”оружие Победы, в госпиталях выхаживали раненых воинов. Только с территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой. Гордимся и помним подвиг каждого», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

День памяти и скорби. Тюмень. Информационный центр правительства Тюменской области

Участники акции «Огненные картины войны» почтили минутой молчания память героев, павших на фронтах Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торпедные катера в годы войны выпускал Тюменский судостроительный завод. Всего было создано и передано воевавшим морякам 165 таких катеров.

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