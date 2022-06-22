В Тюмени в День памяти и скорби создали огненный контур торпедного катера
Тюмень, 22 июня, 2022, 05:32 — ИА Регнум. В Тюмени 22 июня в День памяти и скорби на Исторической площади жители города из свечей создали огненный контур торпедного катера «Комсомолец». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Свечи зажглись в память о воинах Великой Отечественной войны, в знак уважения к труженикам тыла.
«Мы хорошо помним цену, которую заплатил наш народ за то, чтобы жить в мире на своей земле. В Тюмени — городе трудовой доблести — «ковали”оружие Победы, в госпиталях выхаживали раненых воинов. Только с территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой. Гордимся и помним подвиг каждого», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Участники акции «Огненные картины войны» почтили минутой молчания память героев, павших на фронтах Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, торпедные катера в годы войны выпускал Тюменский судостроительный завод. Всего было создано и передано воевавшим морякам 165 таких катеров.