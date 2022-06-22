Китайская Народная Республика, , 05:31 — REGNUM Государственные компании Китая стали опорой в стремлении страны к качественному экономическому развитию за последнее десятилетие, заявил китайский чиновник, передает агентство Синьхуа.

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Объем производства с добавленной стоимостью, отслеживаемый Комиссией по надзору и управлению государственными активами (SASAC) Госсовета КНР в Китае, составил 111,4 трлн юаней ($16,65 трлн) с 2012 по 2021 год, сообщил на пресс-конференции заместитель главы SASAC Вэн Цземин.

По словам Вэна, этот показатель в среднем за год увеличился на 9%, что опережает среднегодовой рост ВВП Китая на 2,3 процентных пункта. Совокупные активы контролируемых предприятий достигли 259,3 трлн юаней к концу 2021 года, что в 2,6 раза больше, чем в конце 2012 года, и ежегодный рост составил 15,4%.

По словам Вэна, стремясь продвигать технологические преимущества, государственные компании с централизованным управлением за последнее десятилетие построили множество знаковых проектов, таких как мост Гонконг-Чжухай-Макао, гидроэлектростанция Байхэтань и реактор «Хуалун-1».

Что касается вклада в общество, Вэн отметил, что централизованно управляемые государственные компании за последнее десятилетие заплатили в общей сложности 18,2 трлн юаней налогов и сборов и передали государственные активы на общую сумму 1,2 трлн юаней для пополнения фондов социального обеспечения.

Они также приняли участие в облегчении бремени малых и средних предприятий в производственных цепочках за счет снижения счетов за коммунальные услуги и арендной платы.