Тегеран, , 08:51 — REGNUM 21 июня посол Финляндии в Тегеране Кари Кахилуото заявил, что развитие устойчивых связей с Ираном в долгосрочной перспективе является важной задачей внешней политики его страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кахилуото Саид во время поездки в город Решт на севере Ирана заявил, что международный коридор Север-Юг, который соединяет Восточную Европу с Индийским океаном через Иран, сократит расстояние между двумя странами.

Он отметил, что Финляндия готова сотрудничать с иранской провинцией Гилян в области сортировки отходов и управления водными ресурсами, поскольку является передовой страной в этой области, обладая возможностью применения нулевой утилизации отходов в природе.

Генеральный директор Управления окружающей среды провинции Гилан Реза Замани приветствовал это предложение, высоко оценив статус Финляндии как экологически чистой страны.

Замани также предложил заключить соглашение между лагуной Анзали в провинции Гилан и водно-болотным угодьем в Финляндии, призвав к технологическому сотрудничеству в области управления лесами для сохранения гирканских лесов.