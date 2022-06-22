Украина, 10 марта, 2010, 14:25 — ИА Регнум. Лидер партии "Наша Украина" , бывший президент страны Виктор Ющенко обратился к президенту Украины Виктору Януковичу с письмом, в котором подчеркивает необходимость наложить вето на изменения в закон Украины "О регламенте Верховной рады", влияющие на способ формирования коалиции. Соответствующую информацию сегодня, 10 марта, распространила пресс-служба "Нашей Украины".

В частности, в письме Ющенко отмечает, что 9 марта украинский парламент принял изменения, предусматривающие переформирование парламентского большинства путем коалиции фракций, а также за счет членства в коалиции отдельных депутатов Верховной рады других политических сил, которые не вошли в коалицию фракций. "Последнее является нарушением императивной нормы Конституции и приведет к нелегитимному формированию правительства и его деятельности", - отмечает в своем обращении Ющенко. Он призывает президента как гаранта Конституции Украины "наложить вето на упомянутые изменения и продемонстрировать преданность законности и Конституции Украины".