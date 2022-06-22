Ющенко написал Януковичу письмо с советом (Украина)
Украина, 10 марта, 2010, 14:25 — ИА Регнум. Лидер партии
В частности, в письме Ющенко отмечает, что 9 марта украинский парламент принял изменения, предусматривающие переформирование парламентского большинства путем коалиции фракций, а также за счет членства в коалиции отдельных депутатов Верховной рады других политических сил, которые не вошли в коалицию фракций. "Последнее является нарушением императивной нормы Конституции и приведет к нелегитимному формированию правительства и его деятельности", - отмечает в своем обращении Ющенко. Он призывает президента как гаранта Конституции Украины "наложить вето на упомянутые изменения и продемонстрировать преданность законности и Конституции Украины".