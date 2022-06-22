Тегеран, 22 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. 21 июня президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал экономический кабинет создать индустриально-технологический парк при сотрудничестве Ирана в области здравоохранения, продовольствия и образования. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Gob.ve Николас Мадуро

По данным испанских СМИ, Мадуро заявил, что парк будет двигаться в направлении развития пищевой, медицинской и образовательной сфер.

Он упомянул о своем визите в промышленный город в Иране, заявив, что его страна подписала контракт с ближневосточной страной на покупку 1000 больничных коек для пациентов, находящихся на диализе.

Мадуро подчеркнул, что иранское правительство намерено передать все свои знания для развития этой области.

Президент Венесуэлы во главе высокопоставленной делегации прибыл в Тегеран 10 июня, чтобы подписать 20-летний документ о сотрудничестве с Ираном в политической, культурной, туристической, экономической, нефтяной и нефтехимической областях.