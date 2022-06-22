Тегеран, 22 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Активная дипломатия администрации президента Ибрагима Раиси и политика «сначала соседи» свидетельствуют о возобновлении золотой эпохи Ирана в Центральной Азии и на Кавказе, заявил иранский эксперт 21 июня. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Kremlin.ru Президент Ирана Ибрахим Раиси

В интервью Mehr эксперт по Китаю и Евразии Мехди Хорсанд заявил, что Иран потерял много возможностей в регионе, в частности, в странах Центральной Азии, потому что на регион не обращалось внимание в течение последних двух десятилетий, однако внешнеполитический курс страны был изменен с тех пор, как президент Раиси вступил в должность в августе 2021 года.

По словам Хорсанда, в последние годы дипломатический аппарат Ирана отошел от экономической дипломатии, при этом на атмосферу сотрудничества повлияли внешние факторы, в связи с чем товарооборот между Ираном и странами Центральной Азии сокращался год от года.

Эксперт отметил, что Раиси принял принцип «сначала соседи» в качестве принципа внешней политики, результаты чего можно увидеть уже сейчас.

«Объем торговли Ирана с соседними странами увеличился настолько, что торговый дефицит с этими странами был ликвидирован», — подчеркнул Хорсанд.