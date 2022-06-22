Тегеран, 22 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Администрация президента Ибрагима Раиси пытается проводить внешнюю политику, идеально подходящую для Исламской Республики, поскольку Тегеран открыт для диалога с другими государствами, считает иранский политик. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Бывший глава Высшего совета Ирана по правам человека Мохаммад Джавад Лариджани заявил в интервью IRNA: «Поскольку ориентированная на Запад внешняя политика не соответствует принципам Исламской Республики, президент Раиси и его администрация прилагают все усилия, чтобы направить внешнюю политику страны по более подходящему пути».

«Внешняя политика администрации основана на стратегиях могущественной державы», — подчеркнул Лариджани, отметив, что Тегеран не закрывает двери для переговоров и диалога ни перед какой другой нацией, даже перед американцами, в связи с чем иранские официальные лица попросили власти США соблюдать свои обязательства.

«Соединенные Штаты ввели санкции против нефтяной промышленности Ирана, но, как сообщается, они закупают иранскую сырую нефть у посредников», — заявил Лариджани.

«Администрация Раиси не видит мир ограниченным США и Францией», — сказал он, отметив, что кабинет министров в настоящий момент пытается исправить предыдущие ошибки во внешней политике.