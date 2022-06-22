Тегеран, 22 июня, 2022, 08:05 — ИА Регнум. 21 июня пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде от лица ближневосточного государствапередал соболезнования народу и правительству Эфиопии в связи с трагическим терактом в регионе Оромия на западе страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mfa. gov. ir Саид Хатибзаде

По меньшей мере 260 человек были убиты и сотни других получили ранения во время террористического нападения вооруженной повстанческой группировки на регион Оромия.

Хатибзаде решительно осудил подобное нападение, которое считается одним из самых кровавых в Эфиопии, и выразил сочувствие семьям жертв. Он также пожелал пострадавшим терпения и скорейшего выздоровления.

Те, кто пережил нападение, сообщили, что нападавшие убивали людей и хоронили их тела в братской могиле.