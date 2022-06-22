Благовещенск, 22 июня, 2022, 05:32 — ИА Регнум. В Благовещенске на реконструкцию и строительство трасс для картинга и мотокросса потратят порядка 70 млн рублей. Средства на эти цели выделит инвестор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе правительства региона.

Александра Шамес Картинг

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«Это уникальный спортивный проект не только для нашего региона, но и для всей страны. Впервые на условиях концессии будет построен картодром. В целом регион активно работает с инвесторами, реализующими социальные проекты, предоставляя им активную помощь и продвижение», — отметила руководитель центра государственно-частного партнерства Татьяна Домейкайте.

Длина трассы для мотокросса будет составлять не менее 1500 кв. м., достроить её планируют в 2025 году. Площадь экстрим-парка будет составлять более 400 кв. м. Министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека уверен, что этот объект даст толчок к развитию авто- и мотоспорта в регионе. В экстрим-парке можно будет «не только проводить спортивно-массовые мероприятия регионального, межрегионального и всероссийского уровня, но и обучать подрастающее поколение культуре вождения и правилам поведения на дорогах города», — считает министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Амурской области обсудили планы по созданию двух объектов, которые, как ожидается, станут «изюминкой» Благовещенска. Речь идёт о музее российско-китайской дружбы и интерактивном парке динозавров.