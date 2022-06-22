Москва, , 05:24 — REGNUM Туристов из России готовы принять в Сирии вместо недружественных стран, Москва и Дамаск работают над организацией туризма между странами в рамках двустороннего экономического сотрудничества. Такое заявление сделал 22 июня посол Сирии в Москве Рияд Хаддад в интервью изданию «‎Известия»‎.

Хама, Сирия Ali Almazawi

«Следует отметить, что сирийский народ готов принять российских друзей с распростертыми объятиями, так как прекрасные отношения между нашими странами не ограничиваются только политическим уровнем. Скорее, они выражают глубину исторической дружбы двух народов на протяжении длительного времени», — отметил дипломат.

Рияд Хаддад пояснил, что Сирия, с её тысячами религиозных и культурных памятников, мягким климатом, песчаными пляжами, замечательной погодой, которая держится большинство дней в году, вне всяких сомнений, может привлечь самого требовательного туриста. Дипломат подчеркнул, что Сирия будет наиболее подходящим направлением для российских туристов, которые хотят посетить дружественную страну и побывать «среди любящих людей».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Финляндия готова открыть границу для туристов из России, отменив все ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

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