Петропавловск-Камчатский, , 05:17 — REGNUM На Камчатке возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который сознался в убийстве своего 38-летнего знакомого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в краевом СУ СКР.

Труп Ben Smith

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Как рассказал сам подозреваемый, между мужчинами произошла ссора и он после оскорблений в адрес своего дяди избил приятеля руками, а также табуреткой. Затем вынес тело на улицу, где бросил в голову потерпевшего массивный камень. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемый дал признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 44-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 62-летней соседки по общежитию. Вину задержанный не признает.