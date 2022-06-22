Якутск, 22 июня 2022, 05:12 — REGNUM С начала пожароопасного сезона в лесах Якутии возникли 139 возгораний (годом ранее — 196). Площадь пожаров составила почти 30 тыс. га, сообщил на брифинге 22 июня первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Лесной пожар
Лесной пожар
(сс) Land Between the Lakes KYTN

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Природные территории региона горят в 20 местах, из них тушат 15 возгораний, в том числе локализованы семь. За сутки в Якутии обнаружили три лесных пожара, потушили семь.

«За сутки на землях лесного фонда ликвидировано семь пожаров на территориях Усть-Майского, Хангаласского, Ленского, Мирнинского, Томпонского, Нижнеколымского, Булунского районов, на общей площади 9610,5 га, локализовано семь пожаров на территориях Нюрбинского, Таттинского, Томпонского, Ленского, Верхнеколымского, Среднеколымского районов на площади 3904 га» — отметила старший помощник прокурора Якутии Марианна Рожина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мирнинском и Олёкминском районах, а также в селе Среднеколымского района введён режим ЧС из-за лесных пожаров.