Якутск, 22 июня 2022, 05:12 — REGNUM С начала пожароопасного сезона в лесах Якутии возникли 139 возгораний (годом ранее — 196). Площадь пожаров составила почти 30 тыс. га, сообщил на брифинге 22 июня первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.
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Природные территории региона горят в 20 местах, из них тушат 15 возгораний, в том числе локализованы семь. За сутки в Якутии обнаружили три лесных пожара, потушили семь.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мирнинском и Олёкминском районах, а также в селе Среднеколымского района введён режим ЧС из-за лесных пожаров.