Южно-Сахалинск, 22 июня, 2022, 05:02 — ИА Регнум. На Сахалине утром 22 июня на 178 км автодороги «Южно-Сахалинск — Оха» в Макаровском районе произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом, в котором находились 23 пассажира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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В результате аварии никто не пострадал. Движение автотранспорта осуществляется без ограничений. На месте работают оперативные службы.

Всех пассажиров к местам следования довез прибывший автобус.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на инспектора ДПС завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.