Москва, , 05:02 — REGNUM Информацию ряда западных СМИ о якобы поставках в сирийский порт Тартус российскими кораблями зерна с Украины опроверг посол Сирии в Москве Рияд Хаддад. Соответствующее заявление дипломат сделал 22 июня в интервью газете «Известия».

Риад Хаддад и Борис Пиотровский Дарья Драй © ИА REGNUM

Посол Сирии пояснил, что поставки пшеницы из России осуществляются по долгосрочным контрактам, которые были заключены ещё до российской спецоперации на Украине. Сирия получает зерно из России, это именно российская пшеница. Хаддад напомнил, что Россия была основным поставщиком пшеницы в Сирию на протяжении многих лет. В частности, в 2021 году Россия поставила сирийцам один миллион тонн пшеницы.

По словам сирийского дипломата, доставка зерна в Сирию из России осуществляется в полном соответствии с планами и контрактами, которые были заключены двумя сторонами с прошлого года. Хаддад уточнил, что все поставки зерна по контрактам осуществляются российской стороной без задержек и без изменения цены.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ-2022, о пяти-шести способах вывоза зерна с Украины, и Москва не создаёт никаких препятствий этому.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о невозможности вывоза всего заблокированного в украинских портах зерна, но указала, что высвобождение даже его части поможет справиться с продовольственным кризисом.

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