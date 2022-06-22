Североморск, Мурманская область, 22 июня, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Экологический взвод Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) ВМФ России начал очистку от металлолома восточной части острова Кильдин в Баренцевом море. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

Военные экологи, которым помогают два добровольца от Русского географического общества (РГО), собирают оставшийся на острове ещё с советских времён металлолом и отвозят его к месту накопления на побережье для последующего вывоза. До середины августа планируется собрать более 600 тонн металлолома.

За прошедшие два года с острова с помощью десантных кораблей и катеров было вывезено около 700 тонн металлолома.

пресс-служба СФ «Экологическая очистка Арктики является одной из приоритетных задач системы материально-технического обеспечения Северного флота, которая выполняется ежегодно в летне-осенний период на протяжении нескольких лет. Масштабная работа на острове Кильдин впервые была начата летом 2020 года. Ранее очистка острова и вывоз мусора носили разовый характер».

Как сообщало ИА REGNUM, Тихоокеанский флот продолжит очистку острова Врангеля от бытового и хозяйственного мусора, для чего направит в удалённый арктический район специальное экологическое подразделение.