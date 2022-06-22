Тюмень, , 04:58 — REGNUM В Тюмени долгострой в жилом комплексе «Москва» на ул. Новоселов, 113 введут в эксплуатацию в конце 2022 года. Об этом заявил дольщикам губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии.

Строительство дома Пресс-служба администрации Липецкой области

Глава региона отметил, что застройщик привлёк средства 560 дольщиков ещё по старым правилам, без использования эскроу-счетов.

«Первоначальным сроком ввода дома в эксплуатацию был конец 2020 года», — напомнил тюменский губернатор.

На данный момент дом активно достраивает компания «СБК» и к концу года дольщики смогут въехать в новые квартиры, уверил Моор.