Лондон, , 04:39 — REGNUM Законопроект, позволяющий Великобритании игнорировать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) предложит заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб. Об этом 21 июня сообщает телеканал Sky News.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб предложит законопроект, который позволит игнорировать решения, сообщает Sky News.

«Билль о правах усилит британские традиции свободы, и одновременно внесёт в систему большую дозу здравого смысла. Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных нарушителей закона и лучше защищать общественность от опасных преступников», — пояснил Рааб.

Законопроект предполагает, что британские суды не всегда должны будут исполнять решения ЕСПЧ. В случае принятия законопроекта высшим органом, принимающим решения по вопросам прав человека в Великобритании станет Верховный суд в Лондоне, а не ЕСПЧ.

Кроме того, новый законопроект упростит процедуру высылки иностранных преступников из Великобритании. В частности, подлежащие депортации иностранные правонарушителей должны будут подтвердить документально, что их дети, проживающие на территории Великобритании попадут в «невыносимые условия» в случае высылки родителей. Сейчас в отношении семей мигрантов действует приоритет права на семейную жизнь в ущерб общественной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МВД Великобритании Прити Пател подвергла критике решение ЕСПЧ помешать депортации нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду.

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