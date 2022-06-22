Кигали, , 04:36 — REGNUM Принц Уэльский Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла прибыли в Руанду, где пройдет саммит лидеров Британского Содружества наций. Об этом передает радиовещательная корпорация Би-би-си.

Принц Чарльз и Камилла (сс) Andy Gott

В аэропорту столицы Кигали их встретила группа руандийских высокопоставленных лиц. На мероприятии, которое в 2021 и 2020 годах было отложено из-за пандемии коронавируса, принц Чарльз представит главу Содружества, королеву Елизавету II, никогда не посещавшую Руанду.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая принц Чарльз совершил визит в Румынию, где в городе Сибиу (Трансильвания) принял участие в торжественном открытии масштабной международной программы по восстановлению лесных угодий.

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