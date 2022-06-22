Кигали, 22 июня, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Принц Уэльский Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла прибыли в Руанду, где пройдет саммит лидеров Британского Содружества наций. Об этом передает радиовещательная корпорация Би-би-си.

(сс) Andy Gott Принц Чарльз и Камилла

В аэропорту столицы Кигали их встретила группа руандийских высокопоставленных лиц. На мероприятии, которое в 2021 и 2020 годах было отложено из-за пандемии коронавируса, принц Чарльз представит главу Содружества, королеву Елизавету II, никогда не посещавшую Руанду.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая принц Чарльз совершил визит в Румынию, где в городе Сибиу (Трансильвания) принял участие в торжественном открытии масштабной международной программы по восстановлению лесных угодий.