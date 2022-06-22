Санта-Моника, США, , 04:35 — REGNUM Знаменитый американский комик Билл Косби 21 июня был признан жюри присяжных суда в Санта-Монике (штат Калифорния) виновным по делу о домогательствах в 1975 году. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Билл Косби

Совещание присяжных, завершившееся обвинительным приговором Косби, продолжалось в течение двух дней. На этот раз 84-летнего Косби в приставаниях в 1975 году в поместье Playboy в Лос-Анджелесе обвинила 64-летняя Джуди Хут, которой тогда было только 16 лет.

Поскольку законы штата Калифорния позволяют пережившим в детстве сексуальное насилие инициировать только административные дела, комика приговорили к выплате Хут компенсации в размере $500 тыс. Сам Косби на процессе не присутствовал.

Комедийный актёр был освобождён из тюрьмы в июне 2021 года, через три года после того, как он был объявлен виновным в сексуальном насилии в отношении Андреа Констанд. Женщина утверждает, в 2004 году стала жертвой Косби, который дал ей наркотическое вещество и воспользовался её беспомощным состоянием.

В ноябре прокуроры Пенсильвании попросили верховный суд США отменить решение суда, согласно которому с Косби были сняты обвинения в сексуальном насилии.

Американский актёр, режиссёр, сценарист, продюссер и музыкант Билл Косби известен своими популярными в 70-х и 80-х годах прошлого столетия шоу, а также ролями в фильмах «Возвращение в страну Оз» (1974), «Джек» (1996) и «Комик» (2002). Является обладателем премий «Эмми», «Золотой глобус», «Грэмми», а также звезды на «Алее славы» в Голливуде.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный в Италии американский режиссёр и сценарист Пол Хаггис, обвинённый в изнасиловании, заявил о своей невиновности.

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