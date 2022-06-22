Сеул, , 04:20 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 8992 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 106 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что уже на протяжении 13 дней подряд в Южной Корее выявляют не более 10 тыс. инфицированных ежесуточно. При этом продолжает снижаться число пациентов с COVID-19, которые находятся в критическом состоянии. Сейчас таких больных в республике — 64 человека.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло18 238 341. Также за минувшие сутки в стране скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 474 человека.