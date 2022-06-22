Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Власти США планируют временно отменить топливный налог из-за небывалых цен на бензин, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

По информации издания, соответствующий вопрос обсуждается американским президентом Джо Байденом и его советниками уже несколько месяцев. Налог, который взимается с каждого проданного галлона (3,785 литра) топлива, составляет 18,4 цента.

22 июня глава Белого дома должен выступить с речью, посвященной ситуации с ценами на бензин в США, в ходе которой может быть объявлено о послаблении. В Wall Street Journal отметили, что решение по налогу должно быть также рассмотрено Конгрессом США, многие представители которого скептически относятся к этой идее. Они считают предлагаемый шаг вряд ли поможет стабилизировать ситуацию с ценами на топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американская экономика столкнулась с рецессией, и США «находятся в огромной беде».

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