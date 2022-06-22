Москва, 22 июня, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Всего 2,5-3% пользователей, которые подпишутся на платный сервис, будет достаточно для компенсации расходов на поддержание работы мессенджера Telegram. Такое заявление сделал 21 июня основатель мессенджера Павел Дуров в своём личном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Дуров сообщил, что число активных пользователей приложения Telegram превысило 700 млн человек и рассказал о запуске платного сервиса Telegram Premium на большинстве устройств.

«Прелесть Telegram Premium заключается в том, что если всего 2,5-3% наших пользователей подпишутся на эту подписку, Telegram покроет свои расходы исключительно за счет пользователей», — пояснил Дуров.

По мнению основателя мессенджера, такая политика знаменует начало новой эры в истории социальных сетей, ориентированной исключительно на пользователя.

Также Дуров поздравил подписчиков приложения с днём солнцестояния и поблагодарил «за любовь к Telegram».

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске командой мессенджера Telegram платной подписки, предоставляющей пользователям доступ к дополнительным функциям. В частности, подписка даёт доступ к уникальным стикерам, загрузке файлов объёмом до 4 ГБ и к возможности отключения рекламы.