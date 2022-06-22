Токио, 22 июня, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Действия японских властей в отношении России лишены логики, так как Токио исходит не из сложившихся обстоятельств, а из позиции Запада, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Мы получаем природный газ и уголь из России. Это имеет крайне важное значение. Япония отказалась от угля из России, но продолжает покупать газ. Это странно», — цитирует его РИА Новости.

Судзуки добавил, что Япония испытывает серьезную нехватку энергоносителей, поэтому отказ от российских поставок для Токио является очень болезненным. Он отметил, что влияние антироссийских санкций на экономику Японии усилится со временем, пока эффект от экономических ограничений полностью не проявился.

Политик отметил, что правительство премьер-министра Японии Фумио Кисиды при выборе действий по отношению к России будет руководствоваться позицией США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио пересмотрел свое отношение к Москве из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, радикальный пересмотр политики произошел после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.