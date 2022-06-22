Хартум, 22 июня, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Движение «За свободу и перемены» в Судане отказалось вести диалог с военными страны, передает телеканал Sky News Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

По словам представителей гражданской оппозиции, они больше не видят смысла в диалоге с военными властями страны.

«Военные выдвигают свои условия в отношении путей урегулирования политического кризиса в стране, в том числе ключевого вопроса полной передачи власти гражданским силам и слияния всех вооруженных группировок в единую армию», — заявили они.

В связи с этим оппозиция призвала жителей Судана выйти на масштабную протестную акцию. Предполагается, что демонстрации будут проходить по всей территории страны 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня полиция Судана открыла огонь из стрелкового оружия по участникам антиправительственной демонстрации. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько протестующих получили ранения.