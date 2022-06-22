Москва, , 03:43 — REGNUM «Четвертый» (предпоследний по рангу) класс пожарной опасности прогнозируется до конца текущей недели на территории четырех регионов Центрального федерального округа, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Пожар в лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской и Орловской областях. Такая ситуация обусловлена отсутствием осадков и температурой воздуха до 30 градусов по Цельсию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня региональное управление МЧС РФ по Крыму предупредило, что с 21 по 24 июня для ряда районов республики прогнозируется высокая пожарная опасность.

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