Афины , , 03:17 — REGNUM Сверхприбыль, которую получают поставляющие газ компании, будет облагаться в Греции налогом по ставке 90%. Об этом сообщило на своем сайте греческое министерство окружающей среды и энергетики.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующий законопроект будет представлен в парламенте страны. Он будет касаться сверхприбыли, полученной указанными организациями в период с 2020 по 2021 годы.

Вырученные от введения нового налога средства будут переданы в Фонд перехода к зеленой энергетике и использованы для субсидирования счетов за электроэнергию и газ для потребителей, предприятий и домохозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня агентство Bloomberg распространило информацию о том, что страны Европы уже начали использовать запасы газа, которые предназначались для потребления в предстоящую зиму.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Еврокомиссии призвала не возвращаться к «грязным» источникам энергии