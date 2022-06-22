Прага, 22 июня 2022, 03:14 — REGNUM Улицу, названную в честь маршала Советского Союза, дважды героя Советского Союза Ивана Конева принял решение переименовать Совет района Прага-3 в столице Чехии городе Праге. Об этом сообщила 21 июня газета Mlada fronta Dnes.

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев
Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев

По данным издания, за переименование улицы, которая была названа в честь советского полководца в 1947 году, проголосовали 23 из 28 присутствовавших на заседании членов совета района Прага-3. Решение было направлено на утверждение властям Чехии. При этом отмечается, что представители мэрии города ранее уже поддержали инициативу со сменой названия улицы.

Уточняется, что на улице имени Конева проживают 4 983 гражданина. Среди них муниципалитетом района Прага-3 был проведён опрос о возможном переименовании улицы. Участие в опросе было добровольным, но от голосования воздержались 74% жителей, а те, кто принял участие, в большинстве своём высказались против изменения названия.

Администрация района опубликовала результаты опроса на своём сайте, из публикации следует, что против переименования улицы выступили только 18% от общего числа её жителей. Совет района Прага-3 вообще не учитывал мнения проживающих на улице имени Конева, мотивировав это тем, что к опросу подключилось явное меньшинство жителей улицы.

Напомним, в мае текущего года маршала Советского Союза Ивана Конева лишили статуса почётного гражданина Праги, которого он был удостоен 6 июня 1945 года. В апреле 2020 года в Праге был демонтирован памятник маршалу Коневу, его перенесли в депозитарий до принятия решения о его дальнейшей судьбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что муниципальные власти района Прага-6, где ранее стоял памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, полностью одобряют предложение восстановить монумент «на достойном месте в Чехии».

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