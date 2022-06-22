Прага, 22 июня, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Улицу, названную в честь маршала Советского Союза, дважды героя Советского Союза Ивана Конева принял решение переименовать Совет района Прага-3 в столице Чехии городе Праге. Об этом сообщила 21 июня газета Mlada fronta Dnes.

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев

По данным издания, за переименование улицы, которая была названа в честь советского полководца в 1947 году, проголосовали 23 из 28 присутствовавших на заседании членов совета района Прага-3. Решение было направлено на утверждение властям Чехии. При этом отмечается, что представители мэрии города ранее уже поддержали инициативу со сменой названия улицы.

Уточняется, что на улице имени Конева проживают 4 983 гражданина. Среди них муниципалитетом района Прага-3 был проведён опрос о возможном переименовании улицы. Участие в опросе было добровольным, но от голосования воздержались 74% жителей, а те, кто принял участие, в большинстве своём высказались против изменения названия.

Администрация района опубликовала результаты опроса на своём сайте, из публикации следует, что против переименования улицы выступили только 18% от общего числа её жителей. Совет района Прага-3 вообще не учитывал мнения проживающих на улице имени Конева, мотивировав это тем, что к опросу подключилось явное меньшинство жителей улицы.

Напомним, в мае текущего года маршала Советского Союза Ивана Конева лишили статуса почётного гражданина Праги, которого он был удостоен 6 июня 1945 года. В апреле 2020 года в Праге был демонтирован памятник маршалу Коневу, его перенесли в депозитарий до принятия решения о его дальнейшей судьбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что муниципальные власти района Прага-6, где ранее стоял памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, полностью одобряют предложение восстановить монумент «на достойном месте в Чехии».