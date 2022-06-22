Красноярск, 22 июня, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Красноярский арбитраж прекратил производство по иску администрации Норильска к ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», в котором требовали сноса самостроя. Истец сам отказался от иска, но о причинах подобного решения не сообщалось, передаёт ИА REGNUM.

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«Заявление об отказе от иска подписано Красовским Р. И. — и. о. главы города Норильска, действующим на основании распоряжения от 20.05.2022 года №82-к», — уточняется в материалах дела.

Примечательно: за несколько месяцев до этого по спору была назначена судебная строительная экспертиза, но её результаты в карточке иска не обнародованы. Также в апреле 2022 года в базе арбитража фигурировало ходатайство мэрии об утверждении мирового соглашения, но в итоге дело завершилось отказом от иска.

Напомним, дело слушалось с июля 2021 года. В нём речь шла о девяти строениях площадью от 29,9 до 209,4 кв. м в районе Вальковского шоссе. Мэрия просила обязать «Норникель» снести эти постройки.