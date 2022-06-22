Вашингтон, 22 июня, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в телефонном разговоре 21 июня обсудили предстоящий роспуск Кнессета (израильского парламента) и запланированный на июль визит в еврейское государство президента США Джо Байдена. Об этом по итогам переговоров сообщает глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Government Press Office (Israel) Яир Лапид

Нед Прайс «Блинкен и Лапид обсудили сегодня по телефону роспуск Кнессета. Госсекретарь Блинкен подчеркнул наше уважительное отношение к демократическим процессам и подтвердил нашу непоколебимую приверженность прочным стратегическим отношениям между США и Израилем. Госсекретарь также подчеркнул нашу тесную координацию по региональным и глобальным вопросам и отметил, что президент Байден с нетерпением ожидает своего визита в Израиль в следующем месяце».

Напомним, между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом 20 июня была достигнута договорённость о роспуске Кнессета. До проведения следующих выборов правительство в рамках коалиционного соглашения возглавит Лапид.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден не намерен отменять или переносить запланированную на июль поездку в Израиль из-за предстоящего роспуска Кнессета (парламента) и смены премьер-министра еврейского государства.

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