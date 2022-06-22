Минск, , 14:49 — REGNUM Сенатор от Гродненской области Игорь Гедич рассказал, что на границе Белоруссии с Украиной находится восемь батальонных тактических групп. Это заявление он сделал в эфире белорусского телеканала СТВ.

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Восемь батальонов тактических групп находятся на южных рубежах белорусских. Они там выполняют функцию сдерживающую, естественно», — заявил Гедич.

В Минобороны Украины количество белорусских войск оценивали в семь батальонов, в Минобороны Белоруссии эту информацию опровергали.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая заявил, что в Вооруженных силах Белоруссии будет создано Южное оперативное командование.