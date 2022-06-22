Симферополь, 22 июня, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма признал банкротом уже третий ветряной парк, аффилированный с одним и тем же бизнесменом. Конкурсное производство введено в отношении ООО «Ветряной парк Степной». Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке дела появилась запись судьи Ильичева — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Сам вердикт пока не доступен для ознакомления. Между тем, как следует из материалов дела, в качестве конкурсного управляющего предлагался участник союза арбитражных управляющих «Возрождение».

Также в июне 2022 года был обанкрочен и другой актив Московского — ООО «Ветряной парк Сакский». А 28 июля 2022 года суд решит судьбу ООО «Ветряной парк Присивашский» из пгт Советский.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года банкротом также было признано ООО «Ветряной Парк Керченский», в отношении которого открыто конкурсное производство.