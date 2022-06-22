Майами, США, 22 июня 2022, 02:44 — REGNUM В международном аэропорту Майами (штат Флорида, США) сразу после посадки загорелся самолёт доминиканской авиакомпании Red Air с пассажирами на борту. Об этом со ссылкой на руководство аэропорта 21 июня сообщает местное отделение телекомпании NBC.
По её данным, авиалайнер, на борту которого находилось 126 человек, приземлился около 17:30 по местному времени (00:30 мск 22 июня). Во время посадки передняя пара шасси оказалась повреждена, в результате чего благополучно завершивший пробег самолёт загорелся, но пожар был оперативно потушен.
В результате происшествия лёгкие травмы получили три человека, которых госпитализировали. Все пассажиры рейса в настоящее время доставлены в терминал.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту пропажи самолёта Ан-2 в Якутии возбуждено уголовное дело.
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