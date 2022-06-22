Майами, США, , 02:44 — REGNUM В международном аэропорту Майами (штат Флорида, США) сразу после посадки загорелся самолёт доминиканской авиакомпании Red Air с пассажирами на борту. Об этом со ссылкой на руководство аэропорта 21 июня сообщает местное отделение телекомпании NBC.

Самолет PublicDomainPictures

По её данным, авиалайнер, на борту которого находилось 126 человек, приземлился около 17:30 по местному времени (00:30 мск 22 июня). Во время посадки передняя пара шасси оказалась повреждена, в результате чего благополучно завершивший пробег самолёт загорелся, но пожар был оперативно потушен.

В результате происшествия лёгкие травмы получили три человека, которых госпитализировали. Все пассажиры рейса в настоящее время доставлены в терминал.

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