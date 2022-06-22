Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 21 июня на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похвастался заслугами правящей партии «Грузинская мечта» в деле евроинтеграции страны и обвинил её противников в «большевизме» и «советской пропаганде».

Грузинский танец George Kvizhinadze

Брегадзе заявил, что правительство сделало очень многое для движения Грузии по европейскому пути, а критику оппозиции назвал раздражающей и изматывающей пропагандой. Достижения правительства и «Грузинской мечты», по мнению Брегадзе, заключаются в следующем:

«I) Какие документы и процедуры нам нужны и необходимы для въезда на территорию Европейского Союза в 2003—2012? 1) Приглашение от гражданина соответствующей страны; 2) Обращение в посольство; 3) Долгое ожидание визы; 4) Очередь на получение паспорта и процедуры выдачи. А после 2012 года нужен только биометрический паспорт гражданина Грузии. II) В то же время, каково было отношение государства к европейскому курсу Грузии в Высшем законе — Конституции в 2003—2012? В Конституции об этом ничего не было сказано. А после 2012 года: «Конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора». III) Какова история перспективы членства Грузии в ЕС в 2003—2012? Было только хорошее соседство, но никакой перспективы членства. А после 2012 года? Сегодня рекомендация Европейской комиссии заключается в том, что Грузия имеет европейскую перспективу, что фактически означает, что наше государство будет потенциальным кандидатом на членство в ЕС».

По словам министра существующие проблемы с евроинтеграцией будут преодолены в результате работы.

«Реинкарнировавшиеся в «Единое национальное движение» советские большевики обвиняют Жан Монне, Робера Шумана [Основатели «Европейского союза»] и даже создание панъевропейского движения в целом. Это пропаганда, которая только поощряет недоброжелателей. Чтобы не отравлять общество, ложь должна быть своевременно разоблачена. Советской пропаганде некуда деваться. Наше будущее — в Европе», — написал Брегадзе.

Напомним, что Европейский парламент и Европейская комиссия выступили против предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Окончательное же решение по поводу Грузии будет принято 24 июня на саммите ЕС.