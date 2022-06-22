Тбилиси, 22 июня 2022, 14:47 — REGNUM Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 21 июня на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похвастался заслугами правящей партии «Грузинская мечта» в деле евроинтеграции страны и обвинил её противников в «большевизме» и «советской пропаганде».
Брегадзе заявил, что правительство сделало очень многое для движения Грузии по европейскому пути, а критику оппозиции назвал раздражающей и изматывающей пропагандой. Достижения правительства и «Грузинской мечты», по мнению Брегадзе, заключаются в следующем:
По словам министра существующие проблемы с евроинтеграцией будут преодолены в результате работы.
«Реинкарнировавшиеся в «Единое национальное движение» советские большевики обвиняют Жан Монне, Робера Шумана [Основатели «Европейского союза»] и даже создание панъевропейского движения в целом. Это пропаганда, которая только поощряет недоброжелателей. Чтобы не отравлять общество, ложь должна быть своевременно разоблачена. Советской пропаганде некуда деваться. Наше будущее — в Европе», — написал Брегадзе.
Напомним, что Европейский парламент и Европейская комиссия выступили против предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Окончательное же решение по поводу Грузии будет принято 24 июня на саммите ЕС.