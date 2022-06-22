Санкт-Петербург, , 02:47 — REGNUM ФНС России закрепила выделение долей в строительной компании, которая фигурирует в «звездном» соглашении, подписанном губернатором Ленобласти Александром Дрозденко в рамках ПМЭФ-2022. Только с 20 июня 2022 года, то есть спустя пять дней после подписания документа, шоумен Филипп Киркоров и его бизнес-партнёр Михаил Баракин официально стали фигурировать в числе совладельцев ООО «Строительные решения», от имени которого ставили подписи в соглашении, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на выписку ЕГРЮЛ.

Филипп Киркоров на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

В подписанном соглашении фирма брала на себя обязательство по строительству в Новосаратовке очередного торгово-развлекательного комплекса стоимостью 1,5 млрд рублей. Сдать объект планируют в последнем квартале 2023 года.

ООО «Строительные решения», фигурирующее в соглашении, было создано в октябре 2021 года. Единственным владельцем в ЕГРЮЛ на момент подписания был указан Дмитрий Кононов, который является также и директором юрлица. С 20 июня 2022 года в ЕГРЮЛ за ним закреплено 40% доли. А Киркоров и Баракин получили по 30%. Последний также работает как индивидуальный предприниматель в сфере землеустройства.

Напомним, в активе Киркорова есть также доли в четырёх ООО и статус ИП. Все они связаны с шоу-бизнесом и торговлей одеждой собственного бренда.

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