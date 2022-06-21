Вашингтон, 22 июня, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обсудил с главой правительства Испании Педро Санчесом подготовку к саммиту НАТО в Мадриде, который должен пройти в конце июня 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации американского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Лидеры приветствовали возможность увидеть друг друга в рамках предстоящей поездки. Президент Байден поблагодарил премьера Санчеса за проведение Испанией саммита, на котором союзники продолжат определять курс преобразования НАТО на следующее десятилетие», — заявили в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники в правительстве Великобритании заявили, что британский премьер-министр Борис Джонсон будет давить на союзников в ходе саммита НАТО. По их данным, Джонсон недоволен возможным ослаблением давления со стороны Франции и Германии на Россию.