Вашингтон, 22 июня, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Летчик военно-воздушных сил США был взят под стражу в связи с терактом в Сирии, который произошел в апреле и стал причиной ранения четырех других американских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС США.

Connor Tarter Арест

Предварительной версией инцидента на базе Грин-Виллидж (сирийская провинция Дейр эз-Зор) был ракетный удар, «инициированный со стороны». Однако дальнейшее расследование показало, что взрывы стали результатом «преднамеренного размещения взрывчатки» на складе для хранения боеприпасов и в душевой.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня коалиция во главе с США в Сирии захватила одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).