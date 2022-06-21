Исламабад, 22 июня, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Сотрудник пакистанской полиции погиб в ходе нападения террористов в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в местных силовых структурах.

ИА REGNUM Пакистан

«Полицейские попытались остановить автомобиль на блокпосте для проверки, однако люди вышли из салона и открыли огонь из стрелкового оружия», — уточнил источник.

В результате стрельбы погиб один полицейский, трое других получили ранения различной степени тяжести. После перестрелки силовикам удалось опознать двоих человек, которые находились в салоне автомобиля. Личность третьего пока не установлена. В настоящее время полиция разыскивает нападавших.

При этом источник отказался раскрыть личности нападавших. Также он не назвал террористическую организацию, членами которой были преступники.